Оперативная память серии Viper Steel DDR4 SODIMM для игровых ноутбуков и мощных мини-ПК

Компания Patriot Memory представила серию модулей оперативной памяти Viper Steel DDR4 SODIMM типоразмера SO-DIMM DDR4.

В продажу поступят модули Viper Steel DDR4 SODIMM емкостью 8 и 16 Гбайт, рассчитанные на работу с тактовыми частотами 2400, 2666 и 3000 МГц. Во всех реализована поддержка профилей Intel XMP 2.0. Производитель декларирует совместимость с системами как на базе процессоров Intel, так и AMD.

Благодаря отсутствию радиаторов модули серии Viper Steel DDR4 SODIMM обладают максимальной совместимостью — что особенно важно при установке в ноутбуки. Viper гарантирует стабильность работы оперативной памяти даже при высокой температуре. Изделия обеспечены пожизненной гарантией производителя.

Цены новинок пока не объявлены.