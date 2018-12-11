Оплата проезда с помощью банковских карт в Казанском метрополитене

2018-12-11, Автор - Ganibal; Продукт - МУП «Метроэлектротранс», Сбербанк России; [151]
11 декабря 2018г. в Казань состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации системы оплаты проезда в Казанском метрополитене. Теперь на каждом турникете метро можно воспользоваться бесконтактными банковскими картами, в том числе Mastercard, и устройствами с использованием бесконтактной технологии: браслетами, смартфонами, часами, включая платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay или Google Pay.

Считывателями бесконтактных банковских карт оснащены 120 турникетов в вестибюлях всех 11 станций, включая новую станцию «Дубравная», открытую в августе 2018 года. Стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 23 рубля, что на 2 рубля дешевле стоимости жетона. Считывателями бесконтактных банковских карт оснащены 120 турникетов в вестибюлях всех 11 станций, включая новую станцию «Дубравная», открытую в августе 2018 года. Стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 23 рубля, что на 2 рубля дешевле стоимости жетона.

Пассажиры по достоинству оценили обновление: по данным метрополитена, в сентябре этого года банковскими картами было оплачено уже более 15% всех поездок в метро, и это количество постоянно растет. Такой способ оплаты помогает экономить не только деньги на проезд, но и личное время пользователей: им больше не нужно стоять в очереди на кассе, искать нужную сумму, а при оплате картой не требуется вводить пин-код.

«Современный ритм жизни заставляет постоянно ускоряться. Каждый день мы совершаем множество действий, тратя на них свое драгоценное время. Бесконтактная технология оплаты проезда позволяет избежать лишних усилий, временных потерь и логично встраивается в модель потребительского поведения. Это просто, удобно и безопасно», - отметил Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России. «Mastercard вместе с партнерами прикладывает все усилия, чтобы в России появлялись передовые платежные решения. Возможность быстро, просто и безопасно оплачивать проезд в общественном транспорте необходима жителям современных мегаполисов, и мы надеемся, что наш проект в Казани воодушевит жителей и гостей города чаще пользоваться безналичной оплатой», – прокомментировал Антон Шигапов, директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России.

В партнерстве с Mastercard бесконтактная технология появилась на транспорте более 50 городов России. В 2016 году Казанский метрополитен стал третьим по счету в России, после Санкт-Петербурга и Новосибирска, где появилась возможность бесконтактной оплаты на турникетах – было оборудовано по одному на каждой станции. Казань – второй город после Нижнего Новгорода, где можно воспользоваться бесконтактной картой Mastercard на каждом турникете в метро.

Оснащение всех турникетов казанского метрополитена началось с сентября 2018 года. Модернизация и расширение системы безналичной оплаты проезда позволили МУП «Метроэлектротранс» в августе 2018 почти полностью отказаться от касс в метро. Помимо возможности безналично расплачиваться за проезд на турникетах, на каждой станции установлены автоматические аппараты для продажи жетонов, которые принимают банковские карты. Техническими партнерами проекта выступили компании «Инфоматика» и «ЛАНТЕР».

Комментарии:
Смартфон Huawei Nova 3 обновили до Andro...
Смартфон Huawei Nova 3 обновили до AndroКомпания Huawei начала распространение прошивки EMUI 9 на основе ОС Android 9.0 для смартфона Huawei Nova...
Представлена топовая плата Gigabyte Z390...
Представлена топовая плата Gigabyte Z390Компания Gigabyte представила одну из самых технологичных материнских плат Z390 Aorus Xtreme WaterForce, ...
Asus представила новые смартфоны Zenfone...
Asus представила новые смартфоны ZenfoneAsus представил смартфоны Zenfone Max и Zenfone Max Pro. Завтра они поступят в продажу в Индонезии, а 18 ...
Опубликовано фото работающего Samsung Ga...
Опубликовано фото работающего Samsung GaПрофильное издание Slashleaks поделилось живым фото флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+, официальн...
Начались продажи смартфона Meizu M8 Lite...
Начались продажи смартфона Meizu M8 LiteВ России начались продажи смартфона Meizu M8 Lite стоимостью в 10 990 рублей. Экран имеет размер диагонал...
Видеокарта GeForce RTX 2060 получит 1920...
Видеокарта GeForce RTX 2060 получит 1920В распоряжении сетевых источников появились сведения о видеокарте GeForce RTX 2060, официальный анонс кот...
Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфон...
Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфонСегодня героем нашего обзора будет недорогой смартфон INOI 5i с поддержкой 4G. Эта модель оснащена IPS-ди...
Начались продажи смартфона Huawei Enjoy ...
Начались продажи смартфона Huawei Enjoy В Китае начались продажи мощной версии смартфона Huawei Enjoy 9 Plus со 128 Гбайт встроенной памятью. Га...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфонОбзор INOI 5i. Недорогой LTE смартфон
Обзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкойОбзор HyperX Fury RGB (SHFR200/240G). Быстрый SSD с 3D TLC NAND и RGB-подсветкой
Обзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBERОбзор Playme NIO. Видеорегистратор для Яндекс.Такси и UBER
Обзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плееромОбзор Digma BT-14. Беспроводные наушники с MP3-плеером
Обзор Oklick 220M. Беспроводная клавиатура и мышкаОбзор Oklick 220M. Беспроводная клавиатура и мышка
Оплата проезда с помощью банковских карт...
Оплата проезда с помощью банковских карт11 декабря 2018г. в Казань состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации сист...
Предварительный обзор Rapoo VH300. Мягко...
Предварительный обзор Rapoo VH300. МягкоИгровая гарнитура давно перестала быть чем-то обычным и стандартным. Многие геймеры покупают дороге устро...
Обзор Duels. Странный файтинг...
Обзор Duels. Странный файтингПри создании большинства современных мобильных игр разработчики думают в первую очередь о том, как правил...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (...
Предварительный обзор ASUS Zenfone Max (В последнее время на рынке смартфонов очень мало достойных представителей бюджетного класса, так как круп...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевская...
Обзор Munchkin.io. Почти как королевскаяВ последнее время очень много появилось игр, которые как-то копируют жанр королевских битв. Для кого-то и...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-...
Обзор PNY Wireless Charging Base 10W (P-Стандарт беспроводной зарядки Qi начинает поддерживать все большее количество устройств, работающих на ба...
Предварительный обзор Razer Blade Stealt...
Предварительный обзор Razer Blade StealtНа протяжении длительного времени все относились к компании Razer только как к производителю продвинутой ...
Предварительный обзор darkFlash Skywalke...
Предварительный обзор darkFlash SkywalkeВ последнее время очень много производителей делают упор на стеклянные панели в корпусе. Это смотрится кр...
Предварительный обзор ID-Cooling Auraflo...
Предварительный обзор ID-Cooling AurafloВ последнее время системы жидкостного охлаждения стали неимоверно популярными — производители выпускают м...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая моб...
Обзор Kingdom Rush Vengeance. Лучшая мобЯ играл почти во все части Kingdom Rush и могу сказать, что новая история получилась очень крутой. Разраб...
«Лаборатория Касперского»: Злоумышленник...
«Лаборатория Касперского»: ЗлоумышленникЕсли бичом 2017 года были программы-вымогатели, то теперь вектор киберпреступлений сместился в сторону кр...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. Во...
Обзор Marvel's Spider-Man: Turf Wars. ВоМне очень понравилась игра Marvel's Spider-Man — можете почитать наш детальный обзор на сайте, чтобы поня...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor