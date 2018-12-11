Оплата проезда с помощью банковских карт в Казанском метрополитене

11 декабря 2018г. в Казань состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению модернизации системы оплаты проезда в Казанском метрополитене. Теперь на каждом турникете метро можно воспользоваться бесконтактными банковскими картами, в том числе Mastercard, и устройствами с использованием бесконтактной технологии: браслетами, смартфонами, часами, включая платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay или Google Pay.

Считывателями бесконтактных банковских карт оснащены 120 турникетов в вестибюлях всех 11 станций, включая новую станцию «Дубравная», открытую в августе 2018 года. Стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 23 рубля, что на 2 рубля дешевле стоимости жетона. Считывателями бесконтактных банковских карт оснащены 120 турникетов в вестибюлях всех 11 станций, включая новую станцию «Дубравная», открытую в августе 2018 года. Стоимость проезда при оплате банковской картой составляет 23 рубля, что на 2 рубля дешевле стоимости жетона.

Пассажиры по достоинству оценили обновление: по данным метрополитена, в сентябре этого года банковскими картами было оплачено уже более 15% всех поездок в метро, и это количество постоянно растет. Такой способ оплаты помогает экономить не только деньги на проезд, но и личное время пользователей: им больше не нужно стоять в очереди на кассе, искать нужную сумму, а при оплате картой не требуется вводить пин-код.

«Современный ритм жизни заставляет постоянно ускоряться. Каждый день мы совершаем множество действий, тратя на них свое драгоценное время. Бесконтактная технология оплаты проезда позволяет избежать лишних усилий, временных потерь и логично встраивается в модель потребительского поведения. Это просто, удобно и безопасно», - отметил Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка России. «Mastercard вместе с партнерами прикладывает все усилия, чтобы в России появлялись передовые платежные решения. Возможность быстро, просто и безопасно оплачивать проезд в общественном транспорте необходима жителям современных мегаполисов, и мы надеемся, что наш проект в Казани воодушевит жителей и гостей города чаще пользоваться безналичной оплатой», – прокомментировал Антон Шигапов, директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России.

В партнерстве с Mastercard бесконтактная технология появилась на транспорте более 50 городов России. В 2016 году Казанский метрополитен стал третьим по счету в России, после Санкт-Петербурга и Новосибирска, где появилась возможность бесконтактной оплаты на турникетах – было оборудовано по одному на каждой станции. Казань – второй город после Нижнего Новгорода, где можно воспользоваться бесконтактной картой Mastercard на каждом турникете в метро.

Оснащение всех турникетов казанского метрополитена началось с сентября 2018 года. Модернизация и расширение системы безналичной оплаты проезда позволили МУП «Метроэлектротранс» в августе 2018 почти полностью отказаться от касс в метро. Помимо возможности безналично расплачиваться за проезд на турникетах, на каждой станции установлены автоматические аппараты для продажи жетонов, которые принимают банковские карты. Техническими партнерами проекта выступили компании «Инфоматика» и «ЛАНТЕР».