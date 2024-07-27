Oppo Pad 3 получит 16 ГБ ОЗУ и топовый процессор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Oppo Pad 3, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят флагманским 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с тактовой частотой до 3,3 ГГц, графическим адаптером Adreno 750 и модемом 5G, 8, 12 и 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, а также цельнометаллическим корпусом в золотистой и синей расцветках. Ранее сообщалось об аккумуляторе ёмкостью 9500 мАч и увеличенном ЖК-дисплее с разрешением 3K. Ориентировочная дата выхода пока не раскрывается.

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