Oppo представила новый планшет Pad Air2

Сегодня компания Oppo представила не только смартфоны серии Reno11, но и совершенно новый планшет, которого не ожидали даже инсайдеры. Речь идёт о планшете под названием Pad Air2 — в компании гаджет называют устройством с большим экраном и аккумулятором, но на деле новинка фактически является планшетом OnePlus Pad Go, переименованным для китайского рынка. Стоит отметить, что компания Oppo не раскрыла полного списка характеристик Pad Air2, что достаточно странно само по себе — всё же это официальная презентация компании. Но, с другой стороны, и так понятно, что это то же самое устройство, что и планшет OnePlus, за исключением стильного зелёного цвета.

Также стоит отметить, что новый планшет является заметным апгрейдом по сравнению с оригинальным Pad Air — всё благодаря 11,4-дюймовому экрану и соотношению сторон 7:5. Разрешение дисплея составляет 2408 x 1720 пикселей, плюс это 10-битная панель с поддержкой до 1 миллиарда цветов, которая при этом работает на частоте обновления вплоть до 90 Гц. Ёмкость аккумулятора планшета составляет 8000 мАч, а зарядка поддерживает мощность 33 Вт, то есть назвать её быстрой не выйдет. Oppo рекламирует Pad Air2 как планшет для молодой аудитории благодаря функциям ColorOS for Pad — это настраиваемая панель задач, умные галереи и система просмотра файлов, но при этом планшет работает только по Wi-Fi, то есть поддержки сотовой сети у него нет. Довольно странный релиз с достаточно высокой ценой даже для китайского рынка.