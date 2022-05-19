Oppo представит планшет Pad Air и наушники Enco R TWS

Oppo Reno8 Pro получает обновленный модуль камеры — вы можете узнать по этикетке «Powered by MariSilicon», которая является названием собственным чипом от Oppo. Также третий круг разделен на несколько датчиков.
У Oppo Reno8 Pro+ расположение камеры на задней панели осталось прежним, хотя этикетка MariSilicon переместилась. На передней панели вырез для селфи камеры теперь находится по центру.
Помимо трех телефонов, на мероприятии 23 мая также будет представлен новый планшет Oppo и новые наушники TWS.
По словам компании, Oppo Pad Air будет тонким и легким.