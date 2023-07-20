Опрос М.Видео-Эльдорадо выяснил, что 48% владельцев роботов-пылесосов используют его каждый день

Из недавнего опроса, проведенного Группой М.Видео-Эльдорадо среди владельцев роботов-пылесосов удалось выяснить, что роботы-пылесосы становятся все более популярными в России. Основные результаты опроса включают:

1. Робот-пылесос является основным устройством для уборки пола для 70% опрошенных. Обычные пылесосы с пылесборником или контейнером используют только 20% опрошенных, а беспроводные вертикальные пылесосы - вдвое меньше.2. Роботы-пылесосы приобретают все большую популярность, и 57% респондентов купили свое устройство в последние полтора года, еще 25% приобрели его в 2021 году.3. Основные факторы, которые россияне обращают внимание при выборе робота-пылесоса, - это мощность всасывания (51%) и функция влажной уборки (43%). Уровень шума (28%), габариты устройства (26%) и емкость аккумулятора (25%) также являются важными характеристиками.4. Роботы-пылесосы позволяют сэкономить личное время для 75% россиян и удобно убрать шерсть животных для 59% опрошенных.5. Кухня - самая часто убираемая область, отмеченная 68% респондентов. Меньше всего внимания уделяется кладовым пространствам.6. В пылесосах будущего россияне хотели бы видеть встроенные функции увлажнения воздуха и дезинфекции помещений. Также, молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет выразили желание видеть в новых поколениях роботов-пылесосов «тревожную кнопку» для отправки уведомления на смартфон в случае, если пожилой человек упал в квартире.7. Робот-пылесос помогает уменьшать конфликты в семьях, сглаживая ситуации в 72% случаев. Однако, в некоторых семьях (каждая седьмая) уборка всё равно вызывает споры.«В этом году на роботы-пылесосы приходится каждый пятый проданный в наших сетях пылесос. Чаще всех такие устройства приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани. Наиболее активной возрастной группой стали потребители 35-44 года. Онлайн «роботов» чаще всего приобретают клиенты в возрасте от 25 до 34 лет. По нашей оценке, в целом на российском рынке за январь-июнь 2023 года штучный объем продаж роботов-пылесосов по России составил более 800 тыс. штук, что, например, превышает показатели за тот же период 2019 года более чем в 7 раз», - отметил также Михаил Просвирнин.«Позитивному тренду также способствует растущая доступность категории и активное развитие ассортимента. В этом году успешно стартовали продажи ряда новинок китайских производителей, включая «экосистемные», хорошо знакомые российской аудитории по другим группам товаров. Например, позитивно восприняты покупателями и уже занимают в наших сетях заметную долю, новинки HONOR Choice R2+ c функцией влажной уборки и станцией самоочистки», – добавил он.Таким образом, роботы-пылесосы продолжают увеличивать свою популярность в России, предоставляя пользователю удобство, экономию времени и помощь в бытовых делах. Россияне интересуются возможностями новых поколений роботов-пылесосов, которые могут предложить более продвинутые функции для уборки и заботы о доме.