Опубликованы фото и характеристики камер Panasonic Lumix S1 и S1R

Надежный сетевые источники рассекретил характеристики и дизайн полнокадровых камер Panasonic Lumix S1 и S1R с креплением Leica L, которые еще не были представлены официально. Итак, старшая модель получит датчик разрешением 47,3 Мп и без сглаживающего фильтра, пятиосевую систему стабилизации, которая компенсирует до 5,5 EV, возможность снимать видео в 4K с кадровой частотой до 60 к/с, поддержку серийной съемки со скоростью 9 к/с, электронный видоискатель с увеличением 0,7-0,78x, подвижный экран, а также защиту от пыли и брызг. Размеры камеры равны 148,9:110,0:96,7 мм, масса – 898 г. Цена камеры составит 4000-4500 долларов. Младшая модель будет отличаться разрешением 24,2 Мп, максимальным значением светочувствительности ISO 51 200, а также ценой в 2500-2800 долларов.