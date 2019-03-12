Опубликованы фото видеокарты GeForce GTX 1660 от EVGA и Gigabyte

В сети появились фотографии видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660, которая еще не была представлена официально. На снимках можно увидеть варианты в исполнении компаний EVGA и Gigabyte. Первая предложит модели Black и Ultra в серии XC, а Gigabyte выпустит две разогнанные карты с обозначениями OC и Gaming OC. Все модели имеют восьмиконтактный разъем дополнительного питания. Сама видеокарта получит 6 ГБ памяти GDDR5 и GPU TU116 c 1408 ядрами CUDA. Ориентировочная цена GeForce GTX 1660 составляет 220 долларов.