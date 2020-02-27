Опубликованы первые фото с камеры Canon 1DX Mark III

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на представленную в начале года флагманскую зеркальную фотокамеру Canon 1DX Mark III. Напомним, что новинка получила датчик изображения типа CMOS со сглаживающим фильтром и разрешением 20 Мп.

Камера также характеризуется новым процессором Digic X, отдельным процессором Digic 8 для автофокусировки и замера экспозиции, системой автофокусировки с 191 точкой и автофокусировкой Dual Pixel AF в режиме LiveView с распознаванием лица и глаз, серийной съемкой со скоростью 16 к/с в видоискателе и 20 к/с в LiveView, слотами для двух карт CFexpress, поддержкой 10-битной HDR-фотографии в формате HEIF, возможностью записи 12-битного видео в формате 5.5K/60p Raw со скоростью потока 2600 Мбит/с и формате DCI 4K/60p с Canon Log, 10-битным цветом и субдискретизацией 4: 2: 2, разъемами для микрофона и наушников, а также интерфейсом HDMI, 3,2-дюймовым дисплеем, портами Gigabit Ethernet и USB 3.1 Gen 1. Масса камеры составляет 1440 г, а габариты – 158:168:83 мм. Цена аппарата составляет 6500 долларов.