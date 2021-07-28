Опубликованы первые фотографии Xiaomi Mi Pad 5

Планшет Xiaomi Mi Pad 5 только что был замечен в новой утечке — реальное изображение планшета только что появилось в сети, его дизайн напоминает iPad Pro от Apple, в то время как другой отчет показал, что устройство будет запускаться в продажу с MIUI 12.5 из коробки. Реальное изображение планшета было предоставлено SlashLeaks. Сообщается, что на предоставленной фотографии продемонстрирован именно планшет Mi Pad 5 и это дает нам возможность взглянуть на его заднюю панель. Планшет выглядит довольно тонким, а его система камеры похожа на квадратный модуль iPad Pro на задней панели. На нем даже есть официальный логотип бренда Xiaomi, что лишь подтверждает данные из утечки. На данном изображении планшет Mi Pad 5 выглядит достаточно премиальным, хотя он действительно очень похож на iPad Pro от гиганта из Купертино.

Другими словами, мы можем ожидать, что китайский технический гигант нацелится на рынок планшетов Android высокого класса. Впрочем, имейте в виду, что на данный момент это все еще неподтвержденная утечка, поэтому отнеситесь к ней с недоверием. Также известный инсайдер заявил, что Mi Pad 5 будет запускаться с MIUI 12.5 из коробки вместо пользовательской прошивки MIUI 13. Это достаточно странно, так как у производителя есть более современное решение и было бы интересно посмотреть на планшетный компьютер именно на новой прошивке и с новой операционной системой на борту. С другой стороны, стоит сказать, что и без новой ОС планшет смотрится интересно.