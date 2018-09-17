Опубликованы рендеры 3D-карты ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Twin Fan

2018-09-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ZOTAC Gaming GeForce RTX 2080 Twin Fan; [122]
Сетевые источники поделились рендерами и подробностями о видеокарте Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Twin Fan, которая еще не была представлена официально. Итак, нас ждет лаконичный дизайн с настраиваемой подсветкой Spectra, два осевых 92-мм вентилятора, два разъёма питания (6- и 8-контактный PCI-E Power), коннектор NVLink для одноимённого мостика, три интерфейса DisplayPort 1.4, а также по одному HDMI 2.0b и USB Type-C/VirtualLink. Габариты ускорителя составят 68:113:38 мм. Частотная формула ядра ускорителя (TU104-400A) вряд ли будет сильно отличаться от рекомендованных значений: 1515–1710 МГц. Память GDDR6 общим объёмом 8 ГБ имеет пропускную способность 14 Гбит/с на контакт. Также напомним, что для карт RTX 2080 характерны 2944 потоковых процессора Turing и 256-битная шина памяти.


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