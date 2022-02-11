Опубликованы спецификации процессора Intel Alder Lake-N

Intel уже выпустила десятки процессоров Core Alder Lake 12-го поколения для настольных компьютеров, ноутбуков и ультратонких ноутбуков. Intel готовит свою систему-на-чипе Alder-Lake N, которая имеет небольшие энергоэффективные ядра Gracemont. Процессор Intel Alder Lake-N, по-видимому, содержит до восьми ядер на основе энергоэффективной микроархитектуры Gracemont, которые поставляются в виде двух четырехъядерных кластеров с 2 МБ кэш-памяти L2 на кластер и общей кэш-памятью L3.

Gracemont — это 5-секционная неупорядоченная архитектура с улучшенным предсказателем ветвлений с распознаванием образов, новыми исполнительными модулями для целых чисел, увеличенным числом исполнительных портов и даже поддержкой кэша L3. Восемь ядер Gracemont обещают обеспечить впечатляющую производительность даже по сравнению с «большими» ядрами предыдущего поколения, такими как Skylake. Тем не менее, грядущая маломощная и недорогая платформа Intel для ПК может предложить производительность на уровне ПК премиум-класса, выпущенных примерно три или четыре года назад. Intel Alder Lake-N также имеет встроенный графический процессор с 32 исполнительными блоками на основе архитектуры Intel Xe-LP, мультимедийных и дисплейных механизмов. Intel Xe-LP обладает современными возможностями кодирования/декодирования мультимедиа (с поддержкой AV1, H.264, H.265, Dolby Vision и 8Kp60), поэтому ожидайте, что системы Alder Lake-N предложат первоклассные функции воспроизведения мультимедиа.