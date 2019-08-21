Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit

Внешний вид игровой консоли PlayStation 5 до сих пор держится в секрете, как и большинство технических подробностей. Сегодня в сети появилось изображение PlayStation 5 Dev Kit – специального варианта грядущей приставки, которое предусмотрено для разработчиков. Сразу заметим, что изображение взято из патента, а потому нет гарантий, что разработчики работают именно с такой версией приставки. Скорее всего, финальный дизайн устройства будет не столь футуристичным. Впрочем, мы были бы совсем не против, если Sony совершит дизайнерский прорыв, отойдя от привычных «плоских коробочек».