Оригинальный Nintendo Switch получает новый процессор и хранилище

Согласно заявкам Федеральной связи Комиссия (FCC), оригинальный Nintendo Switch получает новый процессор и новые чипы флэш-памяти. Это может означать меньшее замедление, более быструю загрузку, более длительное время автономной работы и меньшее нагревание. Скорее всего, компания оснастит оригинальный Switch процессором Nvidia Tegra, который был доработан для Lite-версии.

Компания представила в FCC так называемое «изменение разрешения класса II», фактически запрос на настройку существующего гаджета без необходимости повторной сертификации всего изделия.