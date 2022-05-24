Основные характеристики Realme Pad X подтверждены перед запуском

Realme представит Realme Pad X в Китае 26 мая. Компания еще не предоставила подробную информацию о своих спецификациях, но Weibo подтвердила некоторые характеристики планшета перед запуском.

Realme Pad X будет оснащен 11-дюймовым 2K-дисплеем, имеющим сертификацию Rheinland Low Blue Light Certification. Планшет также будет иметь аппаратный фильтр против синего света и оснащен четырьмя динамиками с Dolby Atmos, которые должны обеспечить отличные впечатления от развлечений.

Планшет будет питаться от аккумулятора емкостью 8340 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, что делает его самым быстро заряжающимся планшетом Realme, поскольку Realme Pad и Realme Pad Mini работают только до 18 Вт.

Realme ранее подтвердила, что Realme Pad X будет работать на процессоре Snapdragon 870 SoC, и одно из изображений, которыми поделилась компания, подтвердило, что планшет будет поддерживать стилус. Будет ли он поставляться в комплекте с Realme Pad X, еще неизвестно.

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