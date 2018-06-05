Особенности строительства бани с бассейном

Бассейн — один из незаменимых элементов в любой бане. Оборудование подобной водной зоны актуально, если это позволяет площадь помещения и его размещение. Строительство бани с бассейном требует соблюдения ряда условий и требований строительных норм. Поэтому самостоятельно выполнять такие работы не рекомендуют.

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Что учитывается при возведении бани с бассейном

Ключевыми в проектировании предбанника и парилки являются коммуникации, которые обеспечат подачу воды и ее отвод от душа и бассейна. На стадии планирования необходимо подобрать тип бассейна. Он может быть малым (2х2 метра или около того), средним или большим (в отдельном помещении). Учтите общие габариты помещений. Постройка малого бассейна актуальна для небольших предбанников на 15-20 квадратных метров. Глубина их должна быть до 2 метров, чтобы человек мог окунуться полностью. Учтите то, что под бассейн придется рыть яму, в которую осуществляется монтаж фильтров и другого оборудования. Отделка водной зоны, как и всей парилки, осуществляется керамической плиткой. Многие предпочитают использовать мозаику.

Ключевым процессом здесь является проведение гидроизоляционных работ. При этом большой бассейн может оборудоваться следующим оборудованием:

Фильтром с насосом;

Светильниками подводными;

Теплообменником;

Донным сливом, клапанами;

Лестницей;

Водопадом;

Форсунками.

Если вы планируете возводить отдельное здание с бассейном и баней, следует начинать строительство с подготовки ямы и прокладки коммуникаций. При желании можно купить уже готовую полимерную емкость необходимой формы, чтобы сэкономить время и бюджет на кладке плитки.

Преимущества бассейна в бане

Преимуществом такого решения является возможность охладится сразу после посещения парилки. При желании можно оборудовать каскадный бассейн, когда нижняя часть будет заполняться прохладной водой, а верхняя — нагреваться. Технологические решения позволяют реализовать любые задуманные идеи. Обратитесь к специалистам компании Баньков для заказа бани под ключ в Москве и регионе с гарантией качества.