«Отдых на острове» для inZoi …

Вдохновленный тропиками Юго-Восточной Азии, новый регион Кахая представит игрокам всю палитру особенностей островной жизни. Здесь яркие краски и атмосфера ежедневного праздника сочетаются с непринужденной городской жизнью. Также у зоев появится 14 новых транспортных средств, среди которых мотоциклы и электрические скутеры. Случайные встречи, «пузыри» с мыслями зоев и совместные активности — позволят игрокам создавать более насыщенные истории и запоминающиеся моменты.
«Отдых на острове» добавит больше глубины эмоциям и поведению зоев, а также оживит города и разнообразит взаимодействия. Зои будут более тонко выражать эмоции в зависимости от ситуации и темперамента, а отношения между ними будут развиваться более естественно, подчеркивая индивидуальность каждого.
Симулятор жизни inZoi находится в раннем доступе. Дополнение распространяется бесплатно.