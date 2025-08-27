«Отдых на острове» для inZoi

Первое официальное дополнение «Отдых на острове» для реалистичного симулятора inZoi уже вышло. В нем игроки смогут погрузиться в островную жизнь во всем ее многообразии: переехать на новую территорию, освоить различные ремесла, исследовать флору и фауну острова и, конечно, попробовать все удовольствия отдыха в тропиках! Помимо нового контента, множества аксессуаров для зоев, а также предметов мебели и декора, дополнение также привнесет многочисленные улучшения в основную версию игры.

Вдохновленный тропиками Юго-Восточной Азии, новый регион Кахая представит игрокам всю палитру особенностей островной жизни. Здесь яркие краски и атмосфера ежедневного праздника сочетаются с непринужденной городской жизнью. Также у зоев появится 14 новых транспортных средств, среди которых мотоциклы и электрические скутеры. Случайные встречи, «пузыри» с мыслями зоев и совместные активности — позволят игрокам создавать более насыщенные истории и запоминающиеся моменты.

«Отдых на острове» добавит больше глубины эмоциям и поведению зоев, а также оживит города и разнообразит взаимодействия. Зои будут более тонко выражать эмоции в зависимости от ситуации и темперамента, а отношения между ними будут развиваться более естественно, подчеркивая индивидуальность каждого.

Симулятор жизни inZoi находится в раннем доступе. Дополнение распространяется бесплатно.