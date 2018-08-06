Открыт предзаказ на Ryzen Threadripper 2990WX

Мы верили и это свершилось — компания AMD открыла предварительный заказ на процессор Ryzen Threadripper 2990WX. Сейчас устройство отдают за 1799 долларов за единицу, продажи начались в 80 точках по всей планете. Процессор действительно поставляют в очень крутой коробке с дверцей и многие пользователи считают, что это верное решение — столь дорогой процессор должен и выглядеть дорого. Да и как продавать процессор на 32 вычислительных ядра за 1800 баксов в обычной коробке, как это делает конкурент? Думаю, что процессор обязательно станет популярным среди пользователей, которые хотят продуктивно работать на своем процессоре и получать от него максимум при монтаже видео или работе с картинками. Для игр Ryzen Threadripper 2990WX покупать ни в коем случае не стоит, это слишком дорогая игрушка.