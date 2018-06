Открытое бета-тестирование The Crew 2 начнется уже 21 июня

Сегодня на выставке Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft сообщила, что открытое бета-тестирование The Crew 2, которое пройдет на PlayStation 4, устройствах Xbox One, в том числе Xbox One X, и Windows PC, начнется 21 июня в 11:00 МСК и завершится 25 июня в 11:00 МСК.

В ходе открытого бета-тестирования можно будет полностью изучить игровой мир: регионы и города, где созданы все условия для занятия моторными видами спорта. Выполнение заданий и завершение испытаний на земле, на воде и в воздухе позволит получать больше подписчиков и разблокировать новые дисциплины и транспортные средства. В версию для бета-тестирования, как и в основную версию игры, можно будет играть и в одиночку, и в совместном режиме, поддерживающим до 4-х пользователей на одной платформе.

The Crew 2 разработана в студии Ubisoft Ivory Tower,* расположенной в Лионе. Игроки смогут ощутить подлинный дух мотоспорта в лучших американских традициях на искусно воссозданных просторах США. Игровое пространство раздвигает привычные рамки, чтобы любители скорости смогли испытать себя в многочисленных состязаниях и насладиться исследованием открытого мира. Игроки смогут изучить Америку от западного до восточного побережья, собрать коллекцию уникальных машин, мотоциклов, катеров и самолетов и участвовать в соревнованиях, чтобы стать чемпионом на суше, на море и в небе. Они испытают свои силы и проникнутся духом мотоспорта, присоединившись к одной из четырех групп пилотов - стритрейсерам, специалистам по бездорожью, профессиональным гонщикам или фристайлистам. Им будет предложен широкий выбор транспортных средств на любой вкус.

Выход The Crew 2 во всех странах мира состоится 29 июня 2018 года. Игра станет доступна на PlayStation® 4, Xbox One и PC. Обладатели Gold Edition смогут опробовать полную версию The Crew 2 до официального выхода игры уже 26 июня - на следующий день после окончания открытого бета-тестирования.