Открываем магазин одежды. Где покупать туники, блузки, платья?

2019-08-15, Автор - Айдар Ибрагимов; [76]

Многие в нашей стране хотят начать собственное дело. Одни планируют получать дополнительный заработок, другие вовсе перестать зависеть от работодателя. Одним из популярных направлений является открытие магазина одежды как в оффлайн, так и онлайн формате. Всегда встает вопрос о том, где покупать платья, блузки, туники, брюки, комбинезоны, костюмы, пальто и все остальное?

Еще недавно наиболее прибыльным вариантом являлись оптовые закупки на различных форумах, сайтах, в группах Вконтакте. Как правило, товар привозился из Китая и раздавался между закупщиками. На сегодняшний день одежду из Китая нельзя назвать доступной по цене. Связано это с объективными обстоятельствами. После 2014 года курс валют в странах СНГ упал настолько, что средняя заработная плата при пересчете на доллары США даже в России стала ниже, чем в Китае. Именно поэтому все сегодня закупают блузки, платья, пальто, костюмы, туники оптом из Украины - https://tm-jadone.ru/tuniki-optom/. Под маркой Jadone Fashion вся одежда доступна для покупки оптом в Москве, поэтому ознакомьтесь с ценами и вы будете приятно удивлены. Прямо на сайте видно, что оптовые цены на 100-110% ниже розничных, то есть равна средней сумме надбавки в большинстве оффлайн точек продаж в нашей стране. Оптовые цены для покупателей из России начинаются при покупке от 10 единиц.

Уникальность современного рынка оптовых продаж заключается в том, что нет необходимости самостоятельно с котомками отправляться к производителю. Упомянутая выше Jadone Fashion осуществляет доставки в любые страны. По России стоимость доставки до транспортной компании составляет 1 доллар США за единицу товара при заказе менее 20 единиц, при заказе более 20 единиц - доставка бесплатная. Возможна отправка товара любой транспортной компанией (ПЭК, СДЭК, ТК КИТ, Байкал-сервис, Деловые линии, Курьер сервис экспресс) и Почтой России. При заказе партии от 50 единиц Jadone Fashion обеспечивает индивидуальные условия доставки и оплаты.


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