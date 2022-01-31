Ожидается, что доля MediaTek на рынке чипов для смартфонов в первом квартале 2022 года составит 39%

MediaTek достигла рекордной выручки в размере 17,6 млрд долларов в 2021 году, при этом операционная маржа растет четвертый год подряд благодаря инвестициям в 5G, Wi-Fi 6 и технологии с низким энергопотреблением. Выручка в 2020 году составила 11,5 млрд долларов, что делает прошлогоднюю выручку примерно на 53% выше. Однако выручка за четвертый квартал 2021 года снизилась на 2% по сравнению с предыдущим кварталом, в основном из-за сокращения выручки от смартфонов на 9% по сравнению с предыдущим кварталом. Тем не менее, это было на 33,5% выше, чем за тот же квартал 2020 года.

MediaTek есть большие планы на 2022 год. Ожидается, что выручка снова вырастет до 4,7–5,1 млрд долларов, что примерно на 2–10% выше, чем в четвертом квартале 2021 года. Ожидается, что движущей силой этого станет Dimensity 9000. Dimensity 9000 завоевал доверие таких клиентов, как OPPO, vivo и Xiaomi и ожидается, что первая модель с этим чипом будет выпущена в марте. Ожидается, что выручка за весь 2022 год будет на 20 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при целевом уровне валовой прибыли от 48 % до 50 % благодаря лучшему ассортименту продукции и активному переносу технологий. MediaTek обеспечила необходимую мощность с помощью TSMC, и 2022 год, похоже, станет еще одним успешным годом.

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