Ожидается, что доля MediaTek на рынке чипов для смартфонов в первом квартале 2022 года составит 39%

MediaTek есть большие планы на 2022 год. Ожидается, что выручка снова вырастет до 4,7–5,1 млрд долларов, что примерно на 2–10% выше, чем в четвертом квартале 2021 года. Ожидается, что движущей силой этого станет Dimensity 9000. Dimensity 9000 завоевал доверие таких клиентов, как OPPO, vivo и Xiaomi и ожидается, что первая модель с этим чипом будет выпущена в марте. Ожидается, что выручка за весь 2022 год будет на 20 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при целевом уровне валовой прибыли от 48 % до 50 % благодаря лучшему ассортименту продукции и активному переносу технологий. MediaTek обеспечила необходимую мощность с помощью TSMC, и 2022 год, похоже, станет еще одним успешным годом.