Ожидается выход планшета iPad mini с OLED-дисплеем уже осенью

Apple также пополнится новым представителем в рамках осенней презентации. Марк Гурман из Bloomberg подтверждает, что Apple выпустит первый iPad mini с OLED-дисплеем в октябре, возможно, просто посредством пресс-релиза, а не отдельного мероприятия. Сообщения корейских СМИ указывают на то, что Samsung Display уже несколько недель производит OLED-дисплеи для iPad mini 8, подтверждая, что запуск действительно состоится осенью. Помимо более высокой контрастности и более широкого цветового охвата, OLED-экран iPad mini 8 может иметь немного большую диагональ благодаря уменьшенным рамкам.

Ожидается также, что Apple обновит OLED-экран iPad mini, заменив текущий чип A17 Pro на процессор A19 Pro, используемый в iPhone Air, вместо топовой версии, зарезервированной для iPhone 17 Pro. iPad mini 8 также может получить чип Wi-Fi 7 и более длительное время автономной работы благодаря более эффективному OLED-дисплею. Эти улучшения дисплея, вычислительной мощности и возможностей подключения могут привести к тому, что цена iPad mini 8 будет выше нынешних 499 долларов.
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