Официально: планшет Moto Pad 70 Pro готов к выходу

Компания Motorola объявила, что 27 июня в Индии будет представлен планшет Moto Pad 70 Pro. Также производитель раскрыл дизайн и некоторые параметры устройства. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, которая набирает в бенчмарке AnTuTu более 2,5 млн баллов, быстрой оперативной памятью LPDDR5X, 13-дюймовым экраном с разрешением 3.5K, кадровой частотой 144 Гц, глубиной цвета 12 бит, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, технологией Dolby Vision и яркостью HBM 800 нит, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, комплектным адаптером на 68 Вт, предустановленной ОС Android 16, поддержкой Circle to Search и Google Gemini, технологией Smart Connect, слотом для карты памяти microSD, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Wi‑Fi 7 и Bluetooth 6.0, а также корпусом толщиной 6,2 мм и массой 589 граммов.