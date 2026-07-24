Планшет Huawei MatePad Pro Max появился в российской продаже

После недели приема предзаказов отечественные ритейлеры дали старт открытым продажам планшета Huawei MatePad Pro Max, который оценен от 100 тысяч до 130 тысяч рублей с учетом скидок. Новинка оснащается батареей ёмкостью 10400 мАч, 13,2-дюймовым дисплеем OLED PaperMatte с разрешением 3000:2000 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и версией PaperMatte с нанотекстурированным покрытием для заботы о глазах пользователей, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 50-Мп основной камерой с автофокусом, 12-Мп фронтальной камерой, шестью динамиками, четырьмя микрофонами, поддержкой проводной и обратной зарядок мощностью 66 Вт и 40 Вт соответственно, поддержкой фирменной клавиатуры Glide Keyboard и стилуса M-Pencil Pro, а также цельнометаллическим корпусом толщиной 4,7 мм и массой 499 граммов.