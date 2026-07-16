Планшет Huawei MatePad Pro Max оценили в 100 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на планшет Huawei MatePad Pro Max, который был выпущен на глобальном рынке в мае этого года. Новинка оценена в 100, 115 и 130 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и с чехлом-книжкой комплекте, 12/256 ГБ и комплектной клавиатурой, а также с 12/512 ГБ памяти и клавиатурой в комплекте соответственно.

Напомним, что планшет имеет в своем оснащении аккумулятор ёмкостью 10400 мАч, 13,2-дюймовый экран OLED PaperMatte с разрешением 3000:2000 точек, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и версией PaperMatte с нанотекстурированным покрытием для заботы о глазах пользователей, предустановленную операционную систему HarmonyOS 4.3, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, 50-Мп тыльную камеру с автофокусом, 12-Мп селфи-камеру, акустику с шесть динамиками, четыре микрофона, поддержку 66-Вт проводной и 40-Вт обратной проводной зарядок, поддержку фирменной клавиатуры Glide Keyboard и стилуса M-Pencil Pro, цельнометаллический корпус толщиной всего 4,7 мм и массой 499 граммов.
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