Планшет HMD T21 2nd Edition получит 8 ГБ ОЗУ

Авторитетный информатор smashx_60 поделился подробностями о характеристиках смартфона HMD T21 2nd Edition, релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 10,36-дюймового IPS LCD-экрана с разрешением 2K и поддержкой стилуса, 8-Мп основной и 8-Мп фронтальной камер, 12-нанометровой однокристальной системы Unisoc T7225 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.1, слота для карты памяти microSD, батареи ёмкостью 8200 мАч, поддержки 18-Вт быстрой проводной зарядки, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52, поддержки сотовых сетей 4G LTE, технологии OZO Audio, стереодинамиков, двух микрофонов, 3,5-мм аудиогнезда, а также адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.