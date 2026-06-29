Новые планшеты Galaxy Tab получат вырез в экране

Компания Samsung может готовить серьёзное обновление дизайна своей линейки планшетов Galaxy Tab, которое наконец-то приблизит их внешний вид к смартфонам. Согласно утечкам анимаций из будущей оболочки One UI 9, новые планшеты могут отказаться от крупного выреза-«чёлки» в пользу более современного отверстия под фронтальную камеру, что сделает экран более цельным и визуально чистым. Ресурс SamMobile обнаружил эти изменения при анализе бета-версии прошивки One UI 9. В анимациях, связанных с поворотом устройства, показаны планшеты с фронтальной камерой, размещённой в отверстии в экране. При этом есть два варианта размещения — на длинной стороне и на короткой стороне, что соответствует тому, как устройство адаптируется при смене ориентации.

Важно, что в One UI 8.5, которая основана на Android 16, таких элементов интерфейса нет, поэтому речь, скорее всего, идёт о новых дизайнерских решениях для One UI 9 и Android 17. Сейчас флагманские модели вроде Galaxy Tab S11 Ultra и S10 Ultra всё ещё используют вырез в экране для фронтальной камеры. Переход на отверстие мог бы стать заметным шагом вперёд для будущего Galaxy Tab S12 Ultra, позволяя уменьшить рамки вокруг дисплея и увеличить соотношение экрана к корпусу. Помимо визуальных изменений, One UI 9, судя по утечкам, получит и другие улучшения, включая более продвинутые функции искусственного интеллекта, более плавные анимации и более тесную интеграцию в экосистему Galaxy. Но пока что это лишь слух.