PCIe 4.0 SSD-накопители серии Aorus NVMe Gen4

В Aorus NVMe Gen4 есть медный радиатор и термоэлектрические прокладки LAIRD для эффективного теплоотвода. Даже при существенных нагрузках и работе при повышенных температурах радиаторы отводят тепло и препятствуют снижению производительности. Каждый накопитель M.2 проходит тщательное тестирование на стабильность работы под действием высоких температур и скачках напряжения в составе дисковой подсистемы материнских плат Gigabyte , и только после этого поступает в продажу.Aorus NVMe Gen4 спроектированы на базе контроллера Bisc 4 Nand Flash японской компании Toshiba, за счёт чего удалось добиться 40-процентного прироста производительности по сравнению с интерфейсом PCIe 3.0. Скорость чтения/записи накопителей составляет 5000 МБ/с и 4400 МБ/с соответственно. Доступны три модели M.2-накопителей типоразмера модуля 2280: на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Они не требуют для подключения интерфейсный кабель, как SATA-решения, и занимают всего один разъём.О стоимости новинки пока неизвестно.