Koei Tecmo выпустила Nioh 2 несколько лет назад и игра завоевала популярность среди любителей динамичных RPG-проектов. Вторая часть игры, как и первая была эксклюзивным для игровой консоли PlayStation. Теперь разработчик планирует выпустить ПК-версию.

Koei Tecmo объявила о планах выпустить обновленные версии Nioh и Nioh 2 для PlayStation 5 в феврале, а также Nioh 2 для ПК.

5 февраля 2021 года Nioh 2: The Complete Edition выйдет на PS5 и ПК, вместе с тремя дополнениями: The Tengu's Disciple, Darkness in the Capital и The First Samurai.