PNY Technologies представили MicroSDXC PNY Elite 512GB карты

Сегодня PNY объявила о расширении своей линейки карт microSDXC, представив карту microSDXC PNY Elite 512GB. Максимальная емкость 512 ГБ - самая высокая на рынке.

Развитие емкости необходимо из-за сегодняшнего спроса на расширенное хранилище, будь то видео, изображения с высоким разрешением, музыка или хранение документов. Идеален для Android-смартфонов и планшетов, беспилотных летательных аппаратов, видеокамер и т. д. Карта высочайшей емкости в мире может хранить до 80 часов видео в формате Full HD или более 100 000 фотографий. Плата PNY Elite 512GB microSDXC рассчитана на U1 и работает со скоростью передачи до 90 МБ / с.