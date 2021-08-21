PNY анонсировала память DDR5 XLR8 с частотой 4800 МГц

Компания PNY анонсировала память нового поколения DDR5 XLR8 серии Gaming и Performance Series. Комплекты памяти должны обеспечивать скорость 4800 МГц с таймингами CL40 и низким рабочим напряжением 1,1 В. Емкость модулей на 8 ГБ и 16 ГБ. Известно, что серия Performance не будет оснащена радиаторами, в свою очередь серия Gaming получит агрессивный дизайн с алюминиевым радиатором с RGB-светодиодами.

Производитель намерен предоставить новую память производителям материнских плат в третьем квартале 2021 года для проверки совместимости и проведения тестов. Массовое производство начнется в четвертом квартале этого года.
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