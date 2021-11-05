PNY объявляет о спецификациях и доступности XLR8 Gaming

Сегодня PNY объявила о спецификациях и доступности своих будущих модулей памяти DDR5 Desktop Performance и XLR8 Gaming. Эти модели включают в себя разогнанные модели XLR8 Gaming MAKO и MAKO RGB, работающие на частоте 5600 МГц и задержкой CAS 36, а также модель PNY Performance, которая соответствует стандартам JEDEC.

Модули XLR8 Gaming MAKO и MAKO RGB были разработаны для удовлетворения потребностей геймеров и энтузиастов. Конструкция обоих модулей включает алюминиевые радиаторы с элементами, вдохновленными мощной, быстрой и агрессивной акулой Мако, от которой они и получили свое название. На боковой стороне модуля гордо красуются логотип XLR8 и текст GAMING, а на радиаторах нанесены рельефные линии под серебряным углом, отражающие освещение других компонентов и обеспечивающие непревзойденный чутье и стиль. Модель MAKO RGB оснащена сверхъяркими светодиодами RGB, которые рассеиваются через геометрическую полимерную световодную трубку, обеспечивая превосходное качество освещения RGB. Пользователи смогут управлять освещением своих модулей с помощью основного программного обеспечения для управления RGB и синхронизации материнской платы, обеспечивая беспроблемный пользовательский интерфейс.
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