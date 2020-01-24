PNY представила видеокарты Quadro RTX

Quadro RTX 8000 и 6000 это видеокарты с пассивным охлаждением предназначенные для центров обработки данных. Они не используют вентиляторы, но радиаторы обеспечивают достаточное охлаждение и сводит к минимуму отказ оборудования.

Quadro RTX 8000 Passive и Quadro RTX 6000 Passive используют графический процессор с архитектурой Turing. 4608 шейдерных блока, 576 тензорных ядер Nvidia, 72 ядра RT. Видеокарты отличаются между собой только объемом памяти. Quadro RTX 6000 имеет 24 Гб GDDR6, а старшая модель 48 Гб. Пропускная способность памяти 624 ГБ/с одинакова для обоих.

Пассивные карты потребляют до 250 Вт с розетки. Для лучшего охлаждения видеокарт, необходимо обеспечить циркуляцию воздушного потока. Модели уже доступны по цене за 3375 евро за 6000 модель, а Quadro RTX 8000 будет стоит 5420 евро.