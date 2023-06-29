PNY представила видеокарту GeForce RTX 4070 Blower

Компания PNY официально представила необычную видеокарту GeForce RTX 4070 Blower, которая, как следует из названия, использует систему охлаждения типа «блауэр» (компрессор низкого давления). Правда, стоит сразу отметить, что на данный момент видеокарта доступна только в Китае, но её можно доставить в любую часть мира, так что на это ограничение обращать внимание не стоит. Кроме того, модель GeForce RTX 4070 Blower от PNY, которую пользователи обнаружили на китайском интернет-магазине, имеет совершенно типичные характеристики RTX 4070. Здесь используется графический процессор AD104 с 5888 ядрами CUDA, работающий на частоте 1920 МГц (до 2475 МГц в случае разгона) и связанный с 12 ГБ памяти GDDR6X через 192-битный интерфейс.

Данная видеокарта, как и положено, предоставляет пользователю четыре видеовыхода (три DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b) и стандартный разъём питания на 8 бит. При этом нужно понимать, что охлаждение типа «блауэр» (в российском сегменте интернета такое охлаждение именую турбиной) не всегда является самым тихим или эффективным методом охлаждения. Однако, когда речь идёт об охлаждении графической карты, выделяющей 200-300 Вт тепла в компактном ПК, эти системы охлаждения часто являются наилучшим вариантом. Данная система охлаждения выводит горячий воздух из корпуса, эффективно работая даже при неидеальной внутренней циркуляции воздуха. Крайне интересное решение, вопрос только в цене с учётом доставки из Китая.