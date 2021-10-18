PS5 - первая консоль, которая превзошла продажи Nintendo Switch

Sony PS5 стала первой консолью, которая почти за три года превзошла продажи Nintendo Switch в США. Согласно данным аналитической компании NPD Group, PS5 в сентябре превзошел Switch в США. Nintendo Switch была самой продаваемой консолью в США в течение 33 месяцев подряд, даже превосходя по продажам PS5 и Xbox Series X в периоды их запуска. PlayStation 5 - самая продаваемая аппаратная платформа 2021 года в долларовом эквиваленте, в то время как Nintendo Switch лидирует по количеству единиц. На данный момент Sony продала более 10 миллионов консолей, а Nintendo удалось продать 89 миллионов консолей Switch с момента своего запуска в 2017 году. NPD Group отслеживает продажи только в США, поэтому не учитывает такие крупные рынки, как Европа и Азия.

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