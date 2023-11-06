PS5 Slim разобрали и она оказалась хуже оригинала

Вчера в сети появилось первое видео разборки игровой консоли PS5 Slim, в рамках которого автор канала сравнил размеры оригинальной и новой консоли, показал все внутренние компоненты устройства, сравнил температуры, энергопотребление и многое другое. Стоит отметить, что у новой модели PS5 Slim температура в режиме игровых нагрузок составляет от 62 до 64 градусов, тогда как оригинальная консоль нагревается в диапазоне от 60 до 63 градусов. Это значит, что новая консоль немного горячее оригинальной, что было вполне ожидаемо, потому что устройство само по себе меньше и радиатор у приставки, естественно, тоже будет меньше.

Также журналист, который разобрал консоль нового поколения, замерял и потребление энергии. Его видео демонстрирует, что новая модель Slim потребляет немного больше энергии при запуске Spider-Man 2, Astro's Playroom и Death Stranding, что весьма странно, потому что компонентная база у консолей идентичная — используется одна и та же система на кристалле. Так что на текущий момент игровая консоль получилась достаточно странной, потому что производитель на деле повысил энергопотребление, температурный режим и цену, при этом предоставляя единственное преимущество в виде более компактного размера. Нельзя сказать, что за это кто-то захочет отдавать свои деньги, ведь при длительном использовании и накоплении пыли температура будет существенно повышаться. Интересно, что будет в модели PS5 Pro, которая должна выйти в 2024 году.