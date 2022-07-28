PS5 теперь поддерживает разрешение 1440р

PlayStation 5 теперь поддерживает 1440p, по крайней мере, для геймеров, имеющих доступ к ее бета-версии. Хотя консоль с самого начала поддерживала вывод 1080p и 4K, поддержка 1440p по-прежнему востребована игроками, которые используют мониторы вместо телевизоров. В конце концов, он представляет собой нечто среднее между Full HD и 4K и является популярным выбором для геймеров. Тестировщики, получившие последнюю бета-версию программного обеспечения для PS5, теперь увидят параметр видеовыхода HDMI 1440p в качестве дополнительной визуальной настройки при использовании консоли с совместимым монитором. Очевидно, что они могут пользоваться всеми преимуществами рендеринга 1440p, если игра, в которую они играют, поддерживает это разрешение. Но если они играют в игру, поддерживающую 4K, они также могут извлечь выгоду из этой функции, потому что эта опция снижает разрешение изображения для вывода 1440p, что приводит к более высокой частоте кадров.

Однако, как отмечает VG247, переменная частота обновления (VRR), выпущенная для консоли в апреле, доступна только для 1080p и 2160p. VRR дает экрану возможность синхронизировать частоту обновления с частотой обновления игры для более плавного воспроизведения, и не совсем понятно, почему он недоступен для вывода 1440p. В дополнение к поддержке 1440p последняя бета-версия программного обеспечения также дает пользователям возможность создавать списки игр в своей игровой библиотеке, чтобы геймеры могли лучше организовать все свои игры. Игроки могут создать до 15 списков игр по 100 игр в каждом.
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