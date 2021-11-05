PUBG: новый режим State Team Deathmatch

Krafton поделился новыми подробностями о PUBG: New State, релиз которой запланирован на следующей неделе. В игре появятся любимые фанатами режимы, такие как Team Deathmatch, новая карта станции и функция игрового процесса, называемая стволом. Поскольку действие PUBG: New State происходит в 2051 году, классическая карта Эрангеля получит некоторые улучшения. В новом названии Krafton добавляет некоторые уникальные элементы в испытанную формулу PUBG Mobile. Krafton позаботился о том, чтобы PUBG: New State не сильно отличался от PUBG Mobile или Battlegrounds Mobile India, внося при этом некоторые изменения, которые будут оценены игроками.