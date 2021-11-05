PUBG: новый режим State Team Deathmatch

Krafton поделился новыми подробностями о PUBG: New State, релиз которой запланирован на следующей неделе. В игре появятся любимые фанатами режимы, такие как Team Deathmatch, новая карта станции и функция игрового процесса, называемая стволом. Поскольку действие PUBG: New State происходит в 2051 году, классическая карта Эрангеля получит некоторые улучшения. В новом названии Krafton добавляет некоторые уникальные элементы в испытанную формулу PUBG Mobile. Krafton позаботился о том, чтобы PUBG: New State не сильно отличался от PUBG Mobile или Battlegrounds Mobile India, внося при этом некоторые изменения, которые будут оценены игроками.

Популярный режим Team Deathmatch вернется в PUBG: New State. Игровой режим будет проходить на новой карте, на которой есть несколько ящиков для хранения вещей. Карта является подходящей для ближнего боя, так как обзор для дальнобойного оружия, такого как снайперские винтовки, ограничен. Командный бой насмерть - это режим игры 4 на 4, который длится 10 минут, и первая команда, убившая 40 противников, побеждает. После интенсивной перестрелки игроки могут восстанавливать свое здоровье с помощью стимуляторов. Krafton также продемонстрировал карту Эрангеля из PUBG: New State, которая получила некоторые визуальные улучшения.
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