Palit анонсировала серию GameRock и GamingPro на базе архитектуры NVIDIA Ampere

Производитель видеокарт компания Palit представила свою линейку видеокарт GeForce RTX 30 GameRock и GamingPro.

GameRock "Ослепительный ангел" получила восхитительный дизайн и массивную систему охлаждения.

Флагманская серия видеокарт Palit GameRock создана для энтузиастов-геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в играх, при этом имея красивую подсветку для системы.

Компания улучшила систему охлаждения, массивные радиаторы, задняя пластина, тепловые трубки, все это должно помочь обуздать мощь новой линейки GeForce RTX 30.

Серия GamingPro оснащена тепловым модулем и обновленной функцией TurboFan 3.0. Все видеокарты получили заводской разгон.

Стоимость новых видеокарт и подробные характеристики мы узнаем позднее.