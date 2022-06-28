Palit анонсирует видеокарты начального уровня GeForce GTX 1630 Dual

Компания Palit анонсирует графические карты серии GeForce GTX 1630 Dual.
Видеокарта Palit GeForce GTX 1630 разработана на революционной производительной графической архитектуры NVIDIA Turing. Новинка обеспечивает производительность в 1,17 раза выше, чем у GTX 1050, с производительностью на уровне GTX 1050 Ti новая графическая карта GeForce GTX 1630 обладает еще более продвинутыми характеристиками и функциями, включая более быструю память GDDR6, поддержку технологии DX12 и современных видеокодеков для видеотрансляций. GeForce GTX 1630 отличный выбор для геймеров и создателей контента, которым нужна видеокарта начального уровня.
Графические карты Palit GeForce GTX 1630 Dual имеют компактный, но ориентированный на производительность фирменный дизайн. Модель имеет длину всего 170 мм и идеально подходит для корпусов форм-фактора и mini-ITX сборок. Вентиляторы видеокарты оснащены технологией 0db, благодаря чему останавливаются в простое и при незначительной нагрузке, устраняя шум, когда активное охлаждение не требуется.
Palit GeForce GTX 1630 представлена в стандартной версии GeForce GTX 1630 Dual и в версии GeForce GTX 1630 Dual OC. Обе карты имеют 4 ГБ памяти GDDR6, разъемы HDMI и два порта DisplayPort. Версия OC имеет повышенные частоты 1815 МГц.