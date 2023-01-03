Palit представила видеокарты RTX 4070 Ti

У модели Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic корпус, впрочем, не хуже — дизайнеры укомплектовали новинку стильными полупрозрачными белыми кристаллами, которые позволяют собрать весьма нестандартного игрового монстра. Визуальные эффекты, качественное охлаждение и безумная производительность — всё в комплекте.
Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro была создана специально для тех, кто не горит желанием наблюдать подсветку в корпусе. Она более строгая, классическая и хардкорная — просто идеальный выбор на случай, если хочется погрузиться в виртуальные баталии и не обращать внимание на что-то за пределами монитора. Отличные новости, ведь теперь у пользователей появится возможность собрать игровую или рабочую машину с мощной видеокартой по адекватной цене.