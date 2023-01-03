Palit представила видеокарты RTX 4070 Ti

Буквально несколько часов назад компания NVIDIA официально анонсировала новую десктопную видеокарту RTX 4070 Ti, а уже сейчас компания-партнёр Palit показала новинку сразу в трёх линейках — GameRock, GameRock Classic и GamingPro. Модель Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock особенно понравится тем пользователям, которые предпочитают стильный дизайн, подсветку и необычное исполнение корпуса — видеокарта в корпусе смотрится очень привлекательно, дорого и круто, но, безусловно, про эффективность системы охлаждения производитель тоже не забыл, так что работает карта тихо, без перегревов и прочих неприятностей. Кроме того, подсветку можно синхронизировать с другими устройствами всего в пару шагов.

У модели Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic корпус, впрочем, не хуже — дизайнеры укомплектовали новинку стильными полупрозрачными белыми кристаллами, которые позволяют собрать весьма нестандартного игрового монстра. Визуальные эффекты, качественное охлаждение и безумная производительность — всё в комплекте.

Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro была создана специально для тех, кто не горит желанием наблюдать подсветку в корпусе. Она более строгая, классическая и хардкорная — просто идеальный выбор на случай, если хочется погрузиться в виртуальные баталии и не обращать внимание на что-то за пределами монитора. Отличные новости, ведь теперь у пользователей появится возможность собрать игровую или рабочую машину с мощной видеокартой по адекватной цене.

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