Palit представила видеокарты RTX 4070

RTX 4070 GamingPro

Сегодня компания Palit, которая является одним из ведущих производителей видеокарт в мире, официально представила свои новые модели из линейки RTX 4070. Стоит сразу отметить, что производитель решил удовлетворить потребности разных категорий пользователей, так что есть варианты буквально на любой вкус и цвет.Начать стоит с видеокарты RTX 4070 GamingPro с довольно привлекательным дизайном в индустриальном стиле с крайне эффективной системой охлаждения и стильной ARGB-подсветкой. Производитель заявил, что в конструкции этой видеокарты используются фирменные вентиляторы Gale Hunter Fan, которые работают тихо и при этом создают необходимый поток воздуха, а пластины радиатора Y Formula увеличивают площадь контакта и положительно сказываются на температурном режиме. А ещ для этой модели можно распечатать собственную накладку на кожух, распечатав 3D-шаблон.

RTX 4070 JetStream

Данная модель создавалась с прицелом на минималистичный дизайн и производительность, так что в отличие от предыдущей модели RTX 4070 JetStream обладает более скромным дизайном корпуса. Также производитель в этой модели отказался от мигающей яркой подсветки, сделав новинку более серьёзной и строгой — не всем пользователям нравятся RGB-элементы. Кроме того, здесь тоже используются вентиляторы Gale Hunter Fan и в целом охлаждение более чем надёжное.

RTX 4070 Dual

Определённо, геймерам иногда нужна компактная видеокарта, и компания Palit такую модель выпустила — речь о RTX 4070 Dual. Она выполнена в двухтональном цветовом формате, оснащена двумя большими вентиляторами с диаметром лопастей по 95 мм и может похвастаться отличным охлаждением даже в сравнении с моделями на три вентилятора. И к ней тоже можно напечатать собственный декоративный кожух на основе уже готовых шаблонов.