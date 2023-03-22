Palit представила видеокарты RTX 4080 и RTX 4070 Ti в линейке JetStream

При этом в плане охлаждения RTX 4080 и RTX 4070 Ti из линейки JetStream могут уделать большинство видеокарт на рынке — система охлаждения Gale Hunter Fan может похвастаться полноценным притоком холодного воздуха, что крайне важно для охлаждения графического процессора. И, конечно, данные видеокарты поддерживают технологию DLSS 3, которая позволяет реализовать совершенно уникальную возможность апскейлинга изображения — пользователь получает прирост производительности в играх, при этом не нуждаясь в разгоне графического ядра или чего-то в таком духе. Достаточно просто активировать технологию в тех играх, которые это поддерживают, а подобных проектов с каждым днём становится всё больше и больше. Крайне интересные новинки.