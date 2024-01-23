Palworld могут заблокировать за сходство с покемонами

Проект Palworld, игра в стиле «Покемонов с оружием» в открытом мире, стал невероятно популярным за несколько дней, а разработчикам удалось продать более 6 миллионов копий и установить рекорд онлайна на платформе Steam. Однако есть и те, кто критикует игру по вполне объяснимым причинам. Некоторые аналитики считают, что игра не просто вдохновлена франшизой Pokemon, а является абсолютной копией популярного проекта японского гиганта и не заслуживает такого внимания. Кроме того, не совсем понятно насколько долго Nintendo будет терпеть данное копирование до того, как отправится в суд. Кроме того, недавно пользователь выпустил собственный мод, который позволяет полностью заменить персонажей в игре на покемонов, и хотя мод вскоре заблокировали, файлы всё же утекли в сеть и используются там достаточно активно.

Будет ли Nintendo подавать в суд на разработчиков, которые явно скопировали её интеллектуальную собственность? Вопрос риторический — нужно лишь подождать какое-то время, пока компания соберёт материалы. Ведь одно дело небольшая игра от инди-студии, а совсем другое — проект на 6 миллионов копий за 4 дня, который собрал 2 миллиона активных пользователей со всего мира. Если сходство с франшизой Nintendo докажут, то студии придётся выплачивать колоссальные штрафы или вовсе удалить игру со всех платформ. Будем продолжать следить за ситуацией и расскажем все детали в самое ближайшее время, потому что развивается ситуация очень стремительно.