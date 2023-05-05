Память DDR5 перестала дешеветь и скоро опять подорожает

DDR5 память, по примерным предсказаниям аналитиков рынка, должна была сравняться с DDR4 или хотя бы попасть в одну ценовую зону уже в этом году. Однако, по данным информационного издания DigiTimes со ссылкой на производителей модулей памяти, снижение цен на DDR5 замедляется из-за ограничений со стороны самих производителей, так что ожидать низкие цены на память нового поколения пока что не стоит. Да, многие пользователи считают, что сейчас, когда и AMD, и Intel выпускают процессоры с поддержкой DDR5 в больших объёмах, а ведущие производители памяти начали массовое производство различных чипов и модулей DDR5, цены на DDR5 в соответствии с балансом спроса и предложения должны постепенно снижаться, так как пользователи постепенно переходят на новую память, но делают это далеко не все и не сразу.

Однако похоже, что существует два ограничения, которые мешают падению цен на память DDR5. Во-первых, производители чипов DRAM откладывают поставки чипов DDR5, а во-вторых, есть дефицит микросхем управления питанием (PMIC) для модулей памяти серверного класса. Аналитики заявили, что на текущий момент невозможно сказать, почему компании, такие как Micron, Samsung и SK Hynix, одновременно решили задержать поставки своих чипов DDR5. Но на самом деле западные издания просто лукавят и всё более или менее ясно — когда предложение превысило спрос, цены на памяти начали падать. Теперь крупнейшие производители перестали выпускать память, спрос начал превышать предложение и цены вновь возвращаются на прежние позиции.
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