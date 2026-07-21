Память DDR5 продемонстрировала рекордную цену за всю историю

Цены на комплекты оперативной памяти DDR5 продолжают заметно расти каждый месяц и уже достигли рекордных значений за всю историю. Если показатели января и февраля уже считались худшими для рынка памяти, то июль установил новый антирекорд. Как сообщает 3DCenter, в Европе стоимость многих комплектов DDR5 сейчас почти в четыре раза выше, чем в июле 2025 года. Исследование основано на данных нескольких ритейлеров и охватывает модули объёмом 8 ГБ, 16 ГБ, 24 ГБ, 32 ГБ и 48 ГБ, поэтому довольно точно отражает состояние местного рынка. Здесь стоит отметить, что индекс цен на комплекты DDR5 достигал 440% в начале года, а теперь вырос до рекордных 448%. Для сравнения, в июне этот показатель составлял 419%, что подчёркивает масштаб очередного скачка стоимости.

Кроме того, если раньше так называемый RAMpocalypse затрагивал лишь отдельные модели памяти, то теперь подорожание коснулось практически всех комплектов DDR5. Исключением стали лишь конфигурации 2×48 ГБ DDR5-6400 и 2×24 ГБ DDR5-7200, так как это специфические наборы и они и так дорогостоящие. В результате июль 2026 года стал самым тяжёлым периодом для покупателей оперативной памяти за последний год. На фоне продолжающегося роста цен сборка нового ПК или модернизация существующей системы становятся всё менее доступными для обычных пользователей. И, судя по прогнозам экспертов, ситуация в ближайшее время не изменится, так что придётся либо покупать по текущим ценам, либо ждать 2-3 года как минимум.