Память DDR5 сильно подешевеет

Многие пользователи отказывают себе в удовольствии приобретения новейшей оперативной памяти DDR5 из-за того, что стоимость данной памяти слишком высокая на текущий момент. Безусловно, производительность у DDR5 намного выше, чем у DDR4, но когда речь идёт об удвоенной стоимости, то пользователи с большим удовольствием отказываются от нового поколения в пользу чего-то более доступного. Но у нас для вас есть хорошие новости — в ближайшем будущем оперативная память DDR5 должна сильно подешеветь, потому что стоимость планки на 8 ГБ с частотой 8000 МГц по контрактам у производителей упала на 43%. Соответственно, стоимость конечной продукции тоже сильно упадёт, открывая пользователям дверь в мир высоких технологий нового поколения.

Когда новая стоимость доберётся до конечного покупателя, память DDR5 будет всего на 10-20% дороже DDR4 на 4000 МГц, что, безусловно, не может не радовать, потому что с новой памятью система работает гораздо эффективнее. Более того, если вы собираетесь собирать новый компьютер на совершенно новой платформе, то вам обязательно стоит подождать и купить в систему 32 ГБ новой памяти DDR5 с частотой 8000 МГц, потому что это существенно повлияет на конечную производительность в играх и не только. Будем надеяться, что положительные сдвиги в этом направлении позволят в обозримом будущем отказаться от DDR4 в пользу нового поколения памяти, как когда-то произошло с переходом от DDR3 к DDR4. Видимо, осталось ждать не так уж долго.
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