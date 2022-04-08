Память G.SKILL Trident Z5 RGB и Ripjaws серии S5 DDR5 получили награду Red Dot Design Award 2022

Компания G.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, получила награду Red Dot Award: Product Design 2022 за модули памяти DDR5 серии Trident Z5 RGB и Ripjaws S5 за выдающиеся и инновационные решения и дизайн продукта.

Память G.SKILL Trident Z5 RGB и Ripjaws, выделяющиеся среди более чем тысячи участников, превзошли строгие критерии и ожидания жюри во многих областях стандартов продукта, включая степень инноваций, функциональность, качество сборки, эргономику, долговечность и экологичность.

Новое семейство продуктов Trident Z5 включает в себя элементы флагмана в культовом дизайне с гладким и футуристическим внешним видом. Черная матовая алюминиевая полоса, вставленная в гладкий серебристый металлик или матово-черный корпус с порошковой окраской, и увенчанная гладкой черной верхней полосой на панели Trident Z5. Комплекты памяти семейства Trident Z5 идеально подходят для широкого спектра высокопроизводительных сборок ПК.

Память Ripjaws S5 следующего поколения имеет минималистичный хроматический дизайн, вдохновленный классическими гоночными полосами и решетками. Обладая низкопрофильной высотой всего 33 мм, память Ripjaws S5 является идеальным выбором для компактных сборок Mini-ITX или систем с большими процессорными кулерами. Доступен в матовом черном или матовом белом цвете, чтобы соответствовать множеству тем сборки ПК.
TeamGroup получила сертификат XMP 3.0 для памяти DDR5…
TeamGroup получила сертификат XMP 3.0 для памяти DDR5Компания TEAMGROUP, ведущий поставщик памяти, выпустила различные модули памяти DDR5 и применила свои пер…
SMART Modular Technologies представила новую память DuraMemo…
SMART Modular Technologies представила новую память DuraMemoКомпания SMART Modular Technologies, мировой лидер в области технологий памяти, твердотельных накопителей…
Оперативная память G.Skill Trident Z5 разогнана до DDR5-9560…
Оперативная память G.Skill Trident Z5 разогнана до DDR5-9560Недавно мы сообщали о мировом рекорде разгона DDR5-8888 CL88, установленном G.Skill, ASUS и оверклокером …
Thermaltake выпускает оперативную память TOUGHRAM RC DDR5…
Thermaltake выпускает оперативную память TOUGHRAM RC DDR5На выставке ThermalTake Expo 2022, была представлена оперативная память нового поколения. …
KIOXIA отмечает 35-летие с момента изобретения флэш-памяти N…
KIOXIA отмечает 35-летие с момента изобретения флэш-памяти NЧто общего у MP3-плееров 1990-х годов и современных смартфонов? Ни то, ни другое не существовало бы, если…
Micron прекращает производство оперативной памяти Ballistix…
Micron прекращает производство оперативной памяти BallistixMicron объявила о прекращении производства своих продуктов RAM Ballistix, которые представляют собой высо…
SK hynix сообщает о результатах 2021 финансового года…
SK hynix сообщает о результатах 2021 финансового годаSK hynix сегодня объявила финансовые результаты за 2021 финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 год…
G.Skill выпускает модули памяти линейки Trident Z5 DDR5 с ча…
G.Skill выпускает модули памяти линейки Trident Z5 DDR5 с чаG.Skill представила самый быстрый на сегодняшний день комплект памяти DDR5. Новейший двухканальный компле…
Обзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГцОбзор и тесты PNY XLR8 Gaming EPIC-X RGB 32GB DDR4-3600 (MD32GK2D4360018XRGB). Разгон до 4200 МГц
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветкиОбзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor