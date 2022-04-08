Память G.SKILL Trident Z5 RGB и Ripjaws серии S5 DDR5 получили награду Red Dot Design Award 2022

Компания G.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, получила награду Red Dot Award: Product Design 2022 за модули памяти DDR5 серии Trident Z5 RGB и Ripjaws S5 за выдающиеся и инновационные решения и дизайн продукта.

Память G.SKILL Trident Z5 RGB и Ripjaws, выделяющиеся среди более чем тысячи участников, превзошли строгие критерии и ожидания жюри во многих областях стандартов продукта, включая степень инноваций, функциональность, качество сборки, эргономику, долговечность и экологичность.

Новое семейство продуктов Trident Z5 включает в себя элементы флагмана в культовом дизайне с гладким и футуристическим внешним видом. Черная матовая алюминиевая полоса, вставленная в гладкий серебристый металлик или матово-черный корпус с порошковой окраской, и увенчанная гладкой черной верхней полосой на панели Trident Z5. Комплекты памяти семейства Trident Z5 идеально подходят для широкого спектра высокопроизводительных сборок ПК.

Память Ripjaws S5 следующего поколения имеет минималистичный хроматический дизайн, вдохновленный классическими гоночными полосами и решетками. Обладая низкопрофильной высотой всего 33 мм, память Ripjaws S5 является идеальным выбором для компактных сборок Mini-ITX или систем с большими процессорными кулерами. Доступен в матовом черном или матовом белом цвете, чтобы соответствовать множеству тем сборки ПК.