Память HyperX Fury DDR4 оснащена RGB-подсветкой

HyperX обновляет свою серию Fury DDR4 и представляет новые наборы Fury DDR4 RGB. Оба комплекта ОЗУ имеют HyperX PNP, который обеспечивает «разгон памяти при стандартных настройках DDR4 1,2 В». Это применимо только к комплектам ОЗУ, работающим на частотах 2400 и 2666 МГц . Комплекты также имеют профили Intel XMP-ready.

Память HyperX FURY DDR4 RGB оборудована светодиодной панелью с плавными световыми эффектами RGB и поддерживает HyperX Infrared Sync, что позволит модулям работать синхронно. Модель совместима с программным обеспечением для управления подсветкой от ряда производителей материнских плат.

Новинка обеспечивает высокую частоту работы при низких задержках на уровне CL15-CL16. FURY DDR4 RGB доступна в виде одиночных модулей емкостью 8 и 16 ГБ, а также в наборах по два и четыре модуля суммарной емкостью 16, 32 и 64 ГБ. Память HyperX FURY DDR4 RGB будет доступна в сентябре 2019.