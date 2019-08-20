Память HyperX Fury DDR4 оснащена RGB-подсветкой

2019-08-20, Автор - Anna; Продукт - HyperX Fury DDR4 RGB; [31]
HyperX обновляет свою серию Fury DDR4 и представляет новые наборы Fury DDR4 RGB. Оба комплекта ОЗУ имеют HyperX PNP, который обеспечивает «разгон памяти при стандартных настройках DDR4 1,2 В». Это применимо только к комплектам ОЗУ, работающим на частотах 2400 и 2666 МГц . Комплекты также имеют профили Intel XMP-ready.

Память HyperX FURY DDR4 RGB оборудована светодиодной панелью с плавными световыми эффектами RGB и поддерживает HyperX Infrared Sync, что позволит модулям работать синхронно. Модель совместима с программным обеспечением для управления подсветкой от ряда производителей материнских плат.

Новинка обеспечивает высокую частоту работы при низких задержках на уровне CL15-CL16. FURY DDR4 RGB доступна в виде одиночных модулей емкостью 8 и 16 ГБ, а также в наборах по два и четыре модуля суммарной емкостью 16, 32 и 64 ГБ. Память HyperX FURY DDR4 RGB будет доступна в сентябре 2019.

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