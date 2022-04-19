Память NVIDIA RTX 3090 Ti разогнана до 24,6 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность 1,18 ТБ/с

Чипы памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, установленные в GeForce RTX 3090 Ti, очень любят разгон. Tweaktown в ходе тестирования производительности NVIDIA RTX 3090 Ti удалось установить рекорд тактовой частоты памяти, достигнув 1538 МГц или 24,6 Гбит/с, что соответствует ошеломляющей пропускной способности памяти, это выше чем слухи о RTX 4090 со своей тактовой частотой памяти 24 Гбит/с, флагмана следующего поколения, работающего на графической архитектуре Ada Lovelace. Подсистема памяти, оснащенная молниеносной скоростью памяти и большой кэш-памятью на кристалле, снова станет основным фактором повышения производительности RTX 40-й серии.